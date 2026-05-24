Incidente stradale a Givoletto scontro tra due auto | ferita un’intera famiglia mamma papà e due bambini e altre due persone
Intorno alle 13 di oggi a Givoletto, due auto si sono scontrate, coinvolgendo sei persone. Una famiglia composta da mamma, papà e due bambini, oltre ad altre due persone, sono state ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le auto sono rimaste danneggiate e la strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.
Incidente stradale intorno alle 13 di oggi, 24 maggio, a Givoletto. Due auto si sono scontrate e, in tutto, sei persone sono rimaste ferite. I soccorsi Sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero e del servizio di elisoccorso regionale, con cui le due persone a bordo di una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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