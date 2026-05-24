Incidente stradale a Givoletto scontro tra due auto | ferita un’intera famiglia mamma papà e due bambini e altre due persone

Notizia in breve

Intorno alle 13 di oggi a Givoletto, due auto si sono scontrate, coinvolgendo sei persone. Una famiglia composta da mamma, papà e due bambini, oltre ad altre due persone, sono state ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le auto sono rimaste danneggiate e la strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.