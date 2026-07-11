Il 3 settembre si terrà un’udienza in Tribunale per esaminare la richiesta di fallimento del club di calcio. La decisione si baserà anche sull’esito di una perizia riguardante il portiere trasferito quest’estate, valutato circa 2,5 milioni di euro e ceduto per 2,2 milioni. La perizia potrebbe influenzare la posizione finanziaria della società e la sua eventuale dichiarazione di fallimento. La procedura legale riguarda le contestazioni sulle valutazioni e sui trasferimenti dei giocatori.

Era stato valutato circa 2,5 milioni Elia Caprile, il portiere ceduto dal Bari al Napoli per 2,2 milioni nell’estate 2023 e il cui trasferimento, ora, è finito nel mirino della Procura di Bari, che ha aperto un’inchiesta per bancarotta fraudolenta e falso in bilancio a carico di Aurelio e Luigi De Laurentiis, chiedendo anche la liquidazione giudiziale della società. La richiesta è arrivata davanti al tribunale fallimentare, che ha fissato l'udienza per discuterne al prossimo 3 settembre. La stima di Caprile era stata commissionata da Filmauro a uno dei massimi esperti del settore, l’ex direttore generale del Bari Claudio Garzelli,... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Bari Calcio, il 3 settembre l'udienza in Tribunale per decidere sulla richiesta di fallimento. La perizia su Caprile ora fa tremare la società

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