Una disputa familiare riguarda una grotta nel Passetto, con una donna che avrebbe cacciato la madre e i fratelli. La proprietà della grotta era stata assegnata nel 2011 tramite un diritto di superficie di 30 anni a una madre e ai suoi quattro figli. Tuttavia, il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di bloccare le azioni di sfratto e le eventuali modifiche alla proprietà. La causa è ancora in corso.

Ancona, 11 luglio 2026 – Una grotta del Passetto contesa all’interno della stessa famiglia. Nel 2011 il diritto di superficie trentennale era stato riconosciuto a madre e 4 figli. Poi uno dei fratelli ha dichiarato al Comune di essere rimasto l’unico a utilizzarla e mantenerla. L’amministrazione ha modificato il precedente provvedimento, lasciando come unico beneficiario il figlio che aveva presentato l’autocertificazione. Ma gli esclusi non erano stati avvisati. Ora il Tar Marche ha annullato gli atti e riaperto la questione. Il ricorso: uno dei figli la usava come se fosse sua . La grotta era stata realizzata dai genitori su un’ area comunale e il diritto di superficie era stato attribuito alla madre e ai quattro figli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Faida familiare per la grotta al Passetto: caccia madre e fratelli, ma il Tar lo blocca

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