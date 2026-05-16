A Scaldasole, in provincia di Pavia, un episodio di violenza familiare si è concluso senza conseguenze gravi grazie all’intervento di un ragazzo di 18 anni. Durante una discussione tra i genitori, il padre ha afferrato un coltello, ma il figlio è intervenuto subito per proteggere la madre, disarmando e bloccando il padre. La lite si è fermata prima che potesse degenerare in un accoltellamento. La situazione è stata gestita senza ulteriori incidenti.

SCALDASOLE (Pavia) Tragedia sventata dal figlio della coppia. Una discussione sfociata in violenta lite, non degenerata in accoltellamento solo grazie all’intervento del diciottenne che, per difendere la madre, ha bloccato il padre e lo ha disarmato. Nella casa di Scaldasole sono stati chiamati i carabinieri, che hanno arrestato il cinquantaquattrenne per maltrattamenti in famiglia e lesioni. La convivente, pur non avendo riportato ferite da coltello, è rimasta colpita dai pugni ricevuto già nella prima fase dell’aggressione. È stata quindi soccorsa dal personale sanitario, anche per lo shock. I carabinieri della Stazione di Sannazzaro de’... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Interviene per difendere la madre. Appena il padre afferra il coltello il ragazzo lo disarma e lo blocca

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