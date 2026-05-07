Il Tribunale Amministrativo Regionale ha emesso un provvedimento di sospensione che blocca il progetto di scogliera presentato da Andrea Illy a Miramare. La decisione arriva dopo che la Regione aveva modificato in corso d’opera le indicazioni sul progetto, suscitando dubbi sulla compatibilità ambientale. Secondo le analisi, alcune formazioni geologiche, considerate vulnerabili, rischierebbero di scomparire a causa della nuova struttura prevista.

? Cosa scoprirai Perché la Regione ha cambiato idea sul progetto di Andrea Illy?. Quali formazioni geologiche rischierebbero di sparire sotto la nuova scogliera?. Come avrebbero potuto proteggere la villa senza alterare il paesaggio?. Chi ha espresso i pareri contrari alla costruzione della barriera?.? In Breve Ricorso presentato da Andrea Illy nell'ottobre 2023 per scogliera di 70 metri.. Regione Friuli Venezia Giulia ha annullato in autotutela i pareri favorevoli a luglio 2025.. Il giudice Carlo Modica da Mohac tutela gli affioramenti geologici di flysch.. Esperti suggeriscono manutenzione con tecnica cuci e scuci sul muro a gravità esistente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miramare, il Tar blocca la scogliera di Andrea Illy: no al progetto

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