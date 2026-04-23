Confindustria-Cgil faccia a faccia sul futuro dell’industria italiana

Oggi si è svolto un incontro tra il presidente di Confindustria e il leader della Cgil, durante il quale sono state discusse le proposte per il rilancio dell’industria italiana. La discussione ha coinvolto temi legati alle strategie di sviluppo e alle possibili misure da adottare nel settore industriale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa sui dettagli delle proposte avanzate dai rappresentanti delle due organizzazioni.

Faccia a faccia tra il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini e il leader della Cgil, Maurizio Landini sulle proposte da mettere in campo per il rilancio dell’industria. All’assemblea dei delegati dell’industria del sindacato, il numero uno degli industriali e il segretario generale di Corso Italia hanno ribadito le rispettive ricette per superare gli ostacoli alla competitività del nostro sistema produttivo, evidenziando anche alcuni punti in comune. «Paghiamo l’energia 2-3 volte di più di altri paesi europei - ha detto Orsini -, per creare le condizioni per abbassare il costo dell’energia la via è il mix energetico nucleare e rinnovabili, nell’immeddiato occorre sospendere l’Ets (il sistema per lo scambio di quote di emissione, ndr) per poi modificare la norma.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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