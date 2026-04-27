Iran il dramma delle famiglie italiane | -1,7 miliardi tra bollette e mutui

Le famiglie italiane affrontano un aumento complessivo di 1,7 miliardi di euro a causa del conflitto in Iran, speso tra bollette e mutui. Questa cifra rappresenta i costi aggiuntivi sostenuti nelle ultime settimane, secondo i dati disponibili. Le spese più elevate riguardano le utenze energetiche e i pagamenti mensili per le abitazioni. La situazione ha un impatto diretto sulle finanze di molte famiglie italiane.

? Cosa sapere Le famiglie italiane registrano 1,7 miliardi di euro di esborsi extra per il conflitto in Iran.. I costi per carburante e utenze pesano sui bilanci tra marzo e aprile.. In soli sessanta giorni di conflitto in Iran, le famiglie italiane hanno dovuto affrontare un esborso supplementare di oltre 1,7 miliardi di euro tra utenze domestiche, carburante e rate dei mutui. L’escalation bellica ha colpito direttamente il potere d’acquisto nazionale, generando una pressione finanziaria immediata che si manifesta in diversi settori della spesa quotidiana. Secondo le analisi di mercato, la volatilità geopolitica si è trasformata in una voce di costo pesante per i consumatori, con impatti che variano dalla gestione energetica alla mobilità, fino al costo del credito immobiliare.🔗 Leggi su Ameve.eu

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