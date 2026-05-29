Tesori dimenticati | 150 miliardi di euro nei cassetti degli italiani

Notizia in breve

Gli italiani hanno in casa circa 150 miliardi di euro in gioielli e oggetti dimenticati nei cassetti. Questi beni, spesso non valutati, rappresentano un patrimonio nascosto. La differenza tra valore affettivo e prezzo di mercato può essere significativa, ma non sempre si conosce l’effettivo valore di questi oggetti. La stima del loro valore richiede un’analisi professionale, che molti proprietari non hanno ancora effettuato.