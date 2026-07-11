Il governo ha convocato un tavolo a Palazzo Chigi per il 28 luglio, con la presenza dei sindacati, riguardante l’ex Ilva. Durante l'incontro si discuterà della cessione dello stabilimento a Jindal, mentre la questione della decarbonizzazione sembra essere scomparsa dall'agenda. Un rappresentante sindacale ha criticato l’uso delle risorse rimaste, sostenendo che mancano criteri chiari nella loro allocazione.

Il tavolo L’atteso invito ai sindacati per il tavolo a Palazzo Chigi è arrivato, sarà il 28 luglio. Loris Scarpa (Fiom Cgil): «Il governo utilizza le risorse rimaste senza un reale criterio» Il tavolo L’atteso invito ai sindacati per il tavolo a Palazzo Chigi è arrivato, sarà il 28 luglio. Loris Scarpa (Fiom Cgil): «Il governo utilizza le risorse rimaste senza un reale criterio» Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Le indiscrezioni che vedono in vantaggio Jindal Steel sul gruppo speculativo statunitense Flacks nella gara... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Ex Ilva, avanza la cessione a Jindal. Sparisce la decarbonizzazione

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