Trump senza freni | Prima l’Iran poi Cuba L’affondo del presidente Usa su guerra e scenari globali

Durante un intervento al Forum Club di West Palm Beach, in Florida, l’ex presidente degli Stati Uniti ha espresso chiaramente le sue posizioni sulla politica estera, affermando che le priorità del paese sono in ordine: prima l’Iran, poi Cuba. Ha affrontato temi relativi a scenari internazionali, adottando toni decisi e senza mezzi termini. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione di analisti e media, evidenziando la sua visione sulle relazioni con i due paesi.

Prima l’Iran, poi Cuba. Donald Trump delinea le priorità della politica estera americana intervenendo al Forum Club di West Palm Beach, in Florida, dove ha affrontato i principali scenari internazionali con toni decisi. Iran al centro della strategia Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito la linea dura sul dossier iraniano, sottolineando che non è possibile consentire a Teheran di dotarsi di armi nucleari. “Non potete dare all’Iran un’arma nucleare, perché la userebbero contro Israele molto rapidamente, e in Medio Oriente, e in Europa, e noi saremmo i prossimi. E non accadrà”, ha dichiarato. Trump ha inoltre aggiunto che gli Stati Uniti stanno conducendo un’azione efficace, arrivando a definire “tradimento” sostenere il contrario.🔗 Leggi su Feedpress.me

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