Eva Herzigova e Gregor Marsiaj si sposano a Torino | le pubblicazioni ufficiali dopo 25 anni d’amore

Dopo più di vent’anni di relazione, Eva Herzigova e Gregor Marsiaj hanno annunciato le nozze, con le pubblicazioni ufficiali che sono state rese note a Torino. La supermodella ceca, di 53 anni, e l’imprenditore torinese, di 49, hanno confermato il loro impegno in un momento che segue una lunga storia condivisa iniziata nel 2001. La coppia ha scelto di rendere pubblico l’atto ufficiale del loro matrimonio, confermando così la volontà di unirsi in matrimonio dopo tanti anni insieme.

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Eva Herzigova e Gregor Marsiaj saranno presto sposi. La supermodella, 53 anni e l'imprenditore torinese, 49 anni, stanno insieme dal 2001. A confermare il grande passo è la pubblicazione di matrimonio apparsa sull'albo pretorio del Comune di Torino, scoperta dal Corriere della Sera, che ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj sposi dopo vent’anni d’amore Eva Herzigova si sposerà a Torino in estateDopo 25 anni di fidanzamentoEva Herzigovaha deciso di convolare a nozze conGregorio Marsiaj, i due hanno fatto le pubblicazioni del matrimonio nel... Temi più discussi: Eva Herzigová e Gregor Marsiaj presto sposi, la pubblicazione sull'albo del Comune che fa sognare Torino; Be My Sunshine, anticipazioni 15 maggio: Alper nervoso; Chanel Totti compie 19 anni, gli auguri di mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti; Forbidden Fruit 3, anticipazioni 7 maggio: il timore di Lila. Eva Herzigova si sposa con Gregor Marsiaj dopo vent'anni insiemeLa coppia sembra pronta a dire il fatidico sì davanti ad amici e parenti, la pubblicazione a Torino ... tgcom24.mediaset.it Eva Herzigová e Gregor Marsiaj presto sposi, la pubblicazione sull'albo del Comune che fa sognare TorinoLa modella e l'imprenditore da vent’anni insieme. I tre figli, la vita in collina, i gossip e le rotture: ecco perché per la coppia più glamour della città potrebbe essere la volta buona ... torino.corriere.it