Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv | orari 11 luglio tv streaming italiani in gara

Oggi si svolge la quinta giornata degli Europei Juniores di nuoto 2026 a Monaco di Baviera. Nella vasca tedesca, si assegnano altri cinque titoli continentali, mentre si avvicina il gran finale di domenica. La gara viene trasmessa in televisione e in streaming, con gli italiani ancora in gara in diverse discipline. La giornata comprende varie finali e semifinali, in attesa delle ultime gare di questa edizione.

Proseguiranno oggi con la quinta e penultima giornata di gare gli Europei Juniores di nuoto 2026. Nella vasca di Monaco di Baviera, in Germania, si assegneranno altri cinque titoli continentali in attesa del gran finale di domenica. L’Italia spera di continuare il suo trend positivo arricchendo ancora il suo medagliere. Le opportunità di certo non mancheranno. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI JUNIORES DI NUOTO ALLE 9.00 E ALLE 18.00 La giornata di ieri è stata quella più prolifica per il Bel Paese che è riuscito a conquistare ben quattro metalli. Il più pregiato è stato l’oro nella staffetta 4×100 mixed mista con una prestazione fantastica di Alessandra Mao. 🔗 Leggi su Oasport.it

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