L’ex presidente della sezione Anc di Castenaso, un carabiniere ausiliario in congedo e funzionario di banca, è stato espulso dall’associazione carabinieri. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli pubblici. Marchi, che aveva ricoperto il ruolo di presidente, ha espresso amarezza per l’accaduto. La vicenda riguarda esclusivamente l’iter interno all’associazione, senza coinvolgimenti di altri soggetti o elementi legali pubblici.

Espulso dall’associazione carabinieri. È la vicenda di Andrea Marchi, carabiniere ausiliario in congedo, funzionario di banca, già presidente della sezione Anc (Associazione nazionale carabinieri) di Castenaso. "Nel febbraio 2024 – racconta Marchi –, nella veste di presidente di sezione, querelai una persona. E mi recai nella stazione carabinieri di San lazzaro di Savena a sporgere la querela. In sostanza avevo ravvisato in questa persona la diffusione, a mezzo social, di frasi ritenute pregiudizievoli dell’onore e del decoro dei soci della sezione di Castenaso con riferimento alla loro attività di volontariato". "La questione – continua... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Espulso dall’associazione carabinieri. L’amarezza dell’ex presidente Marchi

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