L’amarezza del presidente Borrelli dopo la retrocessione dall’Eccellenza Civitanovese tutto da rifare | Il nuovo diesse è Chiodini

Il presidente della Civitanovese ha espresso grande amarezza dopo la retrocessione dall’Eccellenza, sottolineando che la squadra dovrà ricostruire da zero. La società ha annunciato l’ingaggio di un nuovo direttore sportivo, identificato in un professionista con il cognome Chiodini. La squadra si è piazzata all’ultimo posto nel girone, portando alla fine del campionato con una posizione che ha lasciato molti commenti tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

"Tutto da rifare". Questo il leitmotiv del patron rossoblù Francesco Borrelli (foto) a margine di una retrocessione che la Civitanovese ha ottenuto chiudendo il girone da ultima della classe. Dopo il triplice fischio di domenica, il presidente ha parlato subito di futuro. "I prossimi nomi? Rumors confermati: il nuovo diesse – ha detto – sarà Mauro Chiodini, un civitanovese che conosce bene la piazza e che molto bene ha fatto anche nell’ambito del settore giovanile, considerando che l’Osimana ha vinto il campionato Juniores". Il nome di Chiodini, portiere cresciuto nelle giovanili rossoblù poi passato alla carriera di direttore sportivo (all’Osimana), è gradito alla piazza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’amarezza del presidente Borrelli dopo la retrocessione dall’Eccellenza. Civitanovese, tutto da rifare: "Il nuovo diesse è Chiodini» Notizie correlate Buttafuoco gioca la carta della Biennale del dissenso: vien da dire ‘tutto sbagliato, tutto da rifare’Invece di prendere il toro per le corna, ovvero di affrontare lo snodo chiave dell’ambiguità del ruolo culturale delle istituzioni pubbliche, i vari... Leggi anche: Eccellenza. Marinelli: "Civitanovese, devi fare la tua parte. Ci sono ancora 90 minuti e tutto può succedere» Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Cagliari in festa: la gioia di Pisacane, Mendy, Borrelli e Gaetano Serie A Enilive; Atalanta, Palladino: Dispiace, volevamo tenere viva la speranza europea; Atalanta e Cagliari, destini incrociati: la sfida salvezza passa per un asse di mercato milionario. L’amarezza del presidente Borrelli dopo la retrocessione dall’Eccellenza. Civitanovese, tutto da rifare: Il nuovo diesse è Chiodini»Tutto da rifare. Questo il leitmotiv del patron rossoblù Francesco Borrelli (foto) a margine di una retrocessione che la ... sport.quotidiano.net Continuità con quanto costruito dal predecessore Giuseppe Borrelli. Collegialità nella gestione della Procura, contando sulla collaborazione dell’avvocatura, della Prefettura e delle forze dell’ordine. Attenzione alla criminalità organizzata così come a qu facebook Mendy and Borrelli give Cagliari a big win! #CagliariAtalanta x.com