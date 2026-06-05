Matteo Tiezzi eletto Presidente dell’Associazione tra Fondazioni di Origine Bancaria dell’Emilia-Romagna

Da modenatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Matteo Tiezzi, presidente della Fondazione di Modena, è stato eletto presidente dell’Associazione tra Fondazioni di Origine Bancaria dell’Emilia-Romagna per il biennio 2026-2028. La nomina è stata decisa durante un’assemblea dedicata. Tiezzi guiderà l’associazione per i prossimi due anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Matteo Tiezzi, Presidente di Fondazione di Modena, è stato eletto Presidente dell'Associazione tra Fondazioni di Origine Bancaria dell'Emilia-Romagna per il biennio 2026-2028. La nomina è avvenuta nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Generale dell'Associazione che ha visto la partecipazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Antonio Patuelli presidente dell’Associazione Bancaria Italiana per altri 2 anniL’Associazione Bancaria Italiana ha annunciato la conferma di Antonio Patuelli come presidente per altri due anni.

Via Francigena, l'Emilia-Romagna è ufficialmente socia dell'Associazione EuropeaL'Emilia-Romagna è diventata ufficialmente membro dell'Associazione Europea delle Vie Francigene durante l'assemblea annuale svoltasi ad Altopascio.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web