Matteo Tiezzi eletto Presidente dell’Associazione tra Fondazioni di Origine Bancaria dell’Emilia-Romagna

Matteo Tiezzi, presidente della Fondazione di Modena, è stato eletto presidente dell’Associazione tra Fondazioni di Origine Bancaria dell’Emilia-Romagna per il biennio 2026-2028. La nomina è stata decisa durante un’assemblea dedicata. Tiezzi guiderà l’associazione per i prossimi due anni.

Matteo Tiezzi, Presidente di Fondazione di Modena, è stato eletto Presidente dell'Associazione tra Fondazioni di Origine Bancaria dell'Emilia-Romagna per il biennio 2026-2028. La nomina è avvenuta nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Generale dell'Associazione che ha visto la partecipazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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