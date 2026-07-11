esporsi al sole senza rischi tutti gli errori da evitare

Una persona si è esposta al sole senza protezione, rischiando danni alla pelle. Sono stati osservati segni di arrossamento e irritazione, probabilmente causati da un’eccessiva esposizione ai raggi UV. Nessuna protezione solare è stata utilizzata, e la pelle si è scottata dopo diverse ore di esposizione. Nessun intervento medico immediato è stato segnalato, ma si è verificato un evidente arrossamento localizzato.

Il sole richiama vacanze, relax e tintarella, ma dietro il desiderio di un’abbronzatura perfetta si nasconde un rischio spesso sottovalutato. Se da un lato la luce solare contribuisce al benessere dell’organismo, dall’altro un’esposizione scorretta può compromettere seriamente la salute della pelle. A lanciare l’allarme è il dottor Luca Brandini, dermatologo dell’Ausl Toscana Centro all’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio. "Spesso si pensa che una pelle molto abbronzata sia una pelle sana, ma dal punto di vista medico non è così", spiega lo specialista. "L’abbronzatura è una risposta di difesa della cute contro le radiazioni ultraviolette. La melanina viene prodotta per limitare i danni provocati dal sole alle cellule della pelle". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il sole fa più danni di quanto pensi: come proteggere i tuoi nipoti al mare

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