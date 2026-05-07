Bonus zanzariere 2026 detrazione fino al 50% | requisiti importi e gli errori da evitare

Con l'arrivo dell'estate torna il problema delle zanzare, e anche nel 2026 è possibile usufruire del cosiddetto “bonus zanzariere”, una detrazione collegata all'ecobonus che permette di recuperare fino al 50% delle spese sostenute. Questa agevolazione si applica all'acquisto e all'installazione di zanzariere, con requisiti e importi specifici da rispettare. Sono stati segnalati anche alcuni errori comuni da evitare durante la richiesta.

Arriva l’estate e torna il problema zanzare. Ma anche nel 2026 esiste il cosiddetto “bonus zanzariere”, una detrazione collegata all’ecobonus che consente di recuperare fino al 50% della spesa sostenuta. Non tutte le zanzariere, però, danno diritto all’agevolazione. Servono requisiti tecnici precisi, regole sulla tipologia di immobile e obblighi burocratici da rispettare, compresa la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. E ci sono differenze tra prima e seconda casa. L’errore, se non si fa tutto secondo le regole, è dietro l’angolo. E la conseguenza è la perdita della detrazione. Bonus zanzariere 2026: quanto si recupera e quali spese sono ammesse.🔗 Leggi su Panorama.it

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