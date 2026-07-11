Fratelli d’Italia critica la Regione per la mancanza di risposte concrete sulla difesa della costa, in seguito a un sopralluogo in un bagno sulla Partaccia con l’assessore regionale all’ambiente e il sindaco. La visita, ritenuta insufficiente, ha suscitato molte perplessità tra chi da anni si impegna per proteggere le spiagge. La questione riguarda l’erosione costiera e l’assenza di interventi efficaci da parte delle autorità regionali.

Il sopralluogo in un bagno alla Partaccia dell’assessore regionale all’ambiente David Barontini, accompagnato dal sindaco Francesco Persiani, ha suscitato critiche da parte di Fratelli d’Italia e molte perplessità in coloro che da anni si battono per la difesa della costa apuana (e versiliese). Fratelli d’Italia, per bocca di Marco Guidi e Marco Amorese, attaca assessore e Regione e parla di "ennesima passerella senza risposte concrete sulla difesa del litorale. Una visita utile a visionare interventi conclusi ormai da tempo, senza però affrontare i veri problemi che continuano a mettere a rischio il nostro litorale. Ancora una volta vengono spesi soldi pubblici per iniziative di facciata, mentre restano senza risposta le questioni fondamentali per la difesa della costa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Erosione "Solo passarelle". FdI attacca la Regione: "Nessuna risposta concreta per la difesa della costa"

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