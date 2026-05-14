difesa della costa la regione resta vaga su tempi e risorse

Dopo mesi dall’interrogazione in Regione riguardo alla difesa della costa di Porto Recanati, le risposte fornite in assemblea ieri non chiariscono ancora i tempi e le risorse disponibili. La mareggiata dei primi di febbraio aveva portato all’attenzione la questione, ma le informazioni ufficiali finora fornite non indicano un cronoprogramma preciso né dettagli sui finanziamenti necessari per completare gli interventi previsti.

Dopo mesi dall’interrogazione presentata in Regione a seguito della mareggiata del 4 e 5 febbraio, le risposte arrivate l’altroieri in assemblea non sono ancora rassicuranti rispetto a tempi, risorse e completamento degli interventi necessari per la difesa della costa di Porto Recanati. Il consigliere regionale del Pd Leonardo Catena interviene sulla situazione del litorale portorecanatese, duramente colpito nei mesi scorsi da allagamenti, erosione, danni alle strutture, criticità alla viabilità e pesanti ripercussioni sulle attività balneari. In aula erano presenti anche alcuni rappresentanti degli stabilimenti di Porto Recanati, a testimonianza della forte preoccupazione che vive il territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Languedoc secret : lagunes, cités et chefs-d’œuvre cachés | Trésors du Patrimoine

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