Erosione lo stato della costa pontina all’attenzione della Regione Lazio

Domani, 25 maggio, si terrà una riunione della commissione regionale dedicata alla tutela del territorio, con un focus sull’erosione della costa pontina. La discussione riguarda lo stato di avanzamento delle azioni di tutela e ricostruzione delle aree colpite. La commissione è presieduta da un consigliere regionale di Noi. La questione dell’erosione costiera è stata portata all’attenzione della Regione Lazio, senza ulteriori dettagli sulle misure adottate o pianificate.

Arriva sul tavolo della Regione Lazio il delicato tema dell’erosione costiera sul litorale pontino. Domani, lunedì 25 maggio, la commissione “Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione”, presieduta dal consigliere regionale di Noi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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