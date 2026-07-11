La Danimarca ha vinto la finale della Nations Cup di dressage a Falsterbo, battendo la squadra di casa. La competizione si è svolta nel fine settimana, con i cavalli e i cavalieri che hanno affrontato le prove nel centro equestre svedese. La squadra danese ha ottenuto il punteggio più alto nelle esibizioni di dressage, superando la Svezia nella classifica complessiva. L’evento conclude la stagione 2026 prima dei Mondiali di Aachen in programma ad agosto.

L’ultimo appuntamento della Nations Cup di dressage per questo 2026, in attesa dei Mondiali di Aachen che si terranno dall’11 al 23 agosto prossimi, vede trionfare la Danimarca. A Falsterbo infatti il team biancorosso è riuscito a vincere la battaglia contro le formazioni rivali grazie a una prestazione brillante dei suoi binomi. Lo score conclusivo dei danesi è di 229.653%: un punteggio arrivato per effetto delle performance di Daniel Bachmann Andersen (Flash Gordon 37 – 74.000%), Nadja Aaboe Sloth (Favour Gersdorf – 71.935%) e soprattutto della fortissima Cathrine Laudrup-Dufour (Mount St John Freestyle – 83.718%). Alle loro spalle i padroni di casa della Svezia, secondi e delusi dal non aver sfruttato l’opportunità casalinga essendosi fermati a 212. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: la Danimarca si impone a Falsterbo nella Nations Cup di dressage. Battuta la Svezia

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