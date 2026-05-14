Equitazione Germania in testa dopo il dressage nella Nations Cup di completo a Marbach

A Marbach si è aperta ufficialmente la prima tappa della Nations Cup 2026 di completo, con la prova di dressage che ha coinvolto cavalieri e amazzoni sul campo di gara tedesco. La gara ha determinato le posizioni di partenza sia a livello di squadre che individuale, con la Germania in testa dopo questa prima fase. La competizione prosegue con le prossime prove che definiranno la classifica finale del torneo.

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