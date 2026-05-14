Equitazione Germania in testa dopo il dressage nella Nations Cup di completo a Marbach
A Marbach si è aperta ufficialmente la prima tappa della Nations Cup 2026 di completo, con la prova di dressage che ha coinvolto cavalieri e amazzoni sul campo di gara tedesco. La gara ha determinato le posizioni di partenza sia a livello di squadre che individuale, con la Germania in testa dopo questa prima fase. La competizione prosegue con le prossime prove che definiranno la classifica finale del torneo.
La prima tappa della Nations Cup 2026 di completo si è ufficialmente aperta a Marbach. Cavalieri e amazzoni sono stati coinvolti nella prova di dressage che ha restituito la classifica a squadre (e individuale), sul campo di gara tedesco. Prima posizione per i padroni di casa della Germania: lo score di 81.6, formato dai 21.2 punti di Michael Jung (fischerChipmunk FRH), dai 29.1 di Libussa Lubbeke (Caramia FRH) e dai 30.9 di Julia Krajewski (Tullabeg Platinum). Alle spalle dei teutonici, in seconda e terza piazza, si trovano la Svezia a 94.3 e il Belgio a 100.5, in una classifica per Nazioni completata dalla Francia (102.7), dalla Svizzera (103. 🔗 Leggi su Oasport.it
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