Equitazione | Belgio profeta in patria! A Lier i padroni di casa vincono nella Nations Cup di Dressage
A Lier, durante la terza tappa della FEI Nations Cup 2026 di dressage, il team del Belgio ha conquistato la vittoria. La squadra locale ha ottenuto il miglior punteggio nella competizione, che si è svolta sul campo di casa. La vittoria rappresenta un risultato importante per il team, che guarda avanti alla prosecuzione della stagione con entusiasmo. La gara ha visto la partecipazione di squadre europee centrali.
La terza tappa della FEI Nations Cup 2026 di dressage sorride al Belgio. A Lier, sul campo gara di casa, il team dell’Europa Centrale non sbaglia andando a prendersi una vittoria pesante pensando anche al prosieguo della stagione. La squadra formata dai solidissimi Justin Verboomen (Zonik Plus – 80.391%), Larissa Pauluis (Flambeau – 73.522%) e Wim Verwimp (Jedai de Massa – 71.630%) ha totalizzato complessivamente uno score di 225.543% andando a precedere il resto delle squadre partecipanti. A completare il podio, rispettivamente in seconda e terza piazza, la Gran Bretagna (213.391%, a 12.152 punti percentuali) e la Germania (211.804%, a 13.739 punti percentuali). 🔗 Leggi su Oasport.it
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