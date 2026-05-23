Equitazione | Belgio profeta in patria! A Lier i padroni di casa vincono nella Nations Cup di Dressage

Notizia in breve

A Lier, durante la terza tappa della FEI Nations Cup 2026 di dressage, il team del Belgio ha conquistato la vittoria. La squadra locale ha ottenuto il miglior punteggio nella competizione, che si è svolta sul campo di casa. La vittoria rappresenta un risultato importante per il team, che guarda avanti alla prosecuzione della stagione con entusiasmo. La gara ha visto la partecipazione di squadre europee centrali.