Mikel Merino ha giocato 11 minuti nel match degli ottavi contro il Portogallo, entrando all'85° minuto e segnando il gol decisivo al 91°. La sua rete ha portato la Spagna ai quarti di finale del Mondiale, la prima volta dal 2010. Durante il torneo, Merino è stato considerato un giocatore che può fare la differenza a partita in corso. La sua presenza ha rischiato di essere esclusa, ma alla fine ha contribuito alla qualificazione della squadra.

Undici minuti, due gol decisivi. Mikel Merino sta portando il concetto di supersub a vette temporali senza senso. Contro il Portogallo negli ottavi è entrato all'85' e ha deciso la partita al 91': 1-0 e Spagna nei quarti del Mondiale per la prima volta dal 2010. Contro il Belgio è entrato all'86' e ha segnato all’88', dopo 115 secondi, record per un panchinaro della Roja ai Mondiali. Il 2-1 che ha affossato i Diavoli Rossi mandando la Spagna in semifinale. Impossibile pensare di avere un impatto più devastante su due gare tanto rilevanti di una Coppa del Mondo. Direte voi, e perché questo tipo non gioca di più... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Entra e decide, ma al Mondiale ha rischiato di non esserci: Merino, il "supersub" della Spagna

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