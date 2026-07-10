Nella partita tra Spagna e Belgio, si è conclusa con un risultato di 2-1. Al 88esimo minuto, Merino ha segnato il gol decisivo con un tiro da vicino, approfittando di un errore del portiere belga, che aveva sostituito il titolare infortunato. Merino aveva già segnato in un'altra partita, contro il Portogallo, sempre nel finale. Il gol di Cubarsì, con un tiro da lontano, aveva portato temporaneamente in vantaggio la squadra spagnola.

Spagna-Belgio 2-1. È finita. Decisivo al minuto 88 ancora una volta Merino che già aveva deciso, sempre nel finale, il match col Portogallo. Tiro da lontano di Cubarsì, intervento goffo di Lammens (che ha sostituito Courtois uscito per infortunio) e Merino segna da pochi passi. Sarà così Spagna-Francia la prima semifinale. La Spagna ha avuto sempre il controllo della partita. Bravo il Belgio a segnare sull’unica occasione costruita. Vantaggio spagnolo alla mezz’ora con Fabian Ruiz che mette in rete su respinta di Courtois su girata di Dani Olmo. Il Belgio di Rudi Garcia soffre però non si arrende. E al 41esimo pareggia con De Ketelaere in tuffo di testa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spagna-Belgio 2-1: Merino (ancora lui) entra e decide la partita all’88esimo, decisivo l’errore del portiere belga

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La Spagna batte 2-1 il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali 2026 e si qualifica alla semifinale, dove affronterà la Francia. I gol nel primo tempo al 30' di Fabian Ruiz, al 41' di De Ketelaere; nel secondo tempo al 42' di Merino. Ansa / SCOTT STRAZZANTE x.com

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