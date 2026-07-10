Nella partita tra Spagna e Belgio, terminata 2-1, Merino ha segnato il gol decisivo all’88° minuto. L’azione è nata da un tiro di Cubarsì, con l’intervento sbagliato del portiere belga, che aveva sostituito l’infortunato Courtois. Merino aveva già segnato in tempi recenti, questa volta con un colpo di testa da pochi passi. L’incontro si è concluso con la vittoria della Spagna, grazie a un errore del portiere avversario.

Spagna-Belgio 2-1 nel secondo tempo. Decisivo al minuto 88 ancora una volta Merino che già aveva deciso, sempre nel finale, il match col Portogallo. Tiro da lontano di Cubarsì, intervento goffo di Lammens (che ha sostituito Courtois uscito per infortunio) e Merino segna da pochi passi. Sarà così Spagna-Francia la prima semifinale. La Spagna ha avuto sempre il controllo della partita. Bravo il Belgio a segnare sull’unica occasione costruita. Vantaggio spagnolo alla mezz’ora con Fabian Ruiz che mette in rete su respinta di Courtois su girata di Dani Olmo. Il Belgio di Rudi Garcia soffre però non si arrende. E al 41esimo pareggia con De Ketelaere in tuffo di testa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spagna-Belgio 2-1 (Live): Merino (ancora lui) entra e decide la partita, decisivo l’errore del portiere belga

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[10/07/26] Spagna Vs Belgio reddit

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