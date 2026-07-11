Enterocezione | il sesto senso che influenza il nostro benessere

L’enterocezione, considerata il sesto senso, riguarda la percezione delle sensazioni provenienti dall’interno del corpo, come la fame, la sete e la sensazione di pienezza. Questa percezione influisce sul nostro benessere, anche se spesso viene trascurata rispetto agli altri cinque sensi. La sua importanza è stata riconosciuta in ambito scientifico, che studia come le sensazioni interne possano influenzare il comportamento e la salute generale.

I nostri sensi. Quando pensiamo ai sensi, ci vengono subito in mente quelli che ci hanno insegnato da piccoli, ossia vista, udito, olfatto, gusto e tatto. Negli ultimi anni, però, le neuroscienze hanno posto attenzione su un’altra capacità fondamentale del nostro organismo: l’enterocezione, spesso definita il “sesto senso del corpo”. Questa forma di percezione ci permette di scendere nella nostra interiorità e di ascoltare ciò che accade all’interno del nostro organismo, influenzando emozioni, decisioni, gestione dello stress e qualità della vita. L’ enterocezione è la capacità del cervello di ricevere, interpretare e integrare i segnali... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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