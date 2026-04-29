L’intestino è spesso definito il nostro sesto senso e il centro della salute, poiché svolge un ruolo fondamentale nel nostro benessere generale. Tuttavia, l’alimentazione moderna, ricca di cibi ultra processati, affatica molto questo organo, che fatica a svolgere le sue funzioni in modo efficace. La scelta di alimenti più naturali può influire sulla sua salute, considerando anche le caratteristiche di ciò che si consuma quotidianamente.

L’intestino e’ l’organo più affaticato dall’attuale alimentazione, perché non adatto ad accogliere il cibo ultra processato e i prodotti alimentari. C’è troppo super mercato in noi. L’intestino e’ l’organo guida dell’ intero organismo. Visito sempre più persone nella Longevia Medical Clinic a Roma che hanno compromesso il loro intestino. Quando pensiamo all’intestino immaginiamo un lungo tubo vuoto dove passa il cibo che abbiamo mangiato. C’ è molto di più. Dove passa il cibo con le sue molecole alimentari lascia il suo segno sulla parete intestinale, dove sono presenti più di 500 milioni di neuroni che riescono a percepire ogni odore e sapore degli alimenti ingeriti.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - L’intestino: il nostro sesto senso e centro della salute

Notizie correlate

Dormire è salute: il ruolo dell’intestino nella longevitàDORMIRE È SALUTE, FAVORISCE LONGEVITÀ Chi soffre di insonnia può ricercarne la causa in un intestino infiammato e disfunzionale, che sviluppa...

Intuizione e sopravvivenza: quando il sesto senso salva dalla tragediaIl sesto senso non è un mito folkloristico, ma un processo cognitivo capace di decifrare segnali rapidi e schemi nascosti.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Mutande intelligenti per rivelare i segreti del nostro intestino; Il gastroenterologo rivela: ecco la bevanda che protegge davvero l’intestino; Spuntino di mezzanotte e stress: perché fa male all’intestino; Si parla di nutrizione, intestino, microbiota coi Lunedì rhodensi dell’alimentazione.

Mutande intelligenti per rivelare i segreti del nostro intestinoUn sensore nascosto nella biancheria intima misura i gas intestinali e svela cosa succede nel microbioma dopo ogni pasto ... metropolitano.it

Intossicazioni. Il nostro intestino sa riconoscere i microbi cattivi. Ecco comeL’intestino riconosce gli effetti delle molecole a livello cellulare e così innesca il pathway genetico che porta all’attivazione delle difese. Averlo scoperto permetterà in futuro di evitare le ... quotidianosanita.it

Tutte le prugne fanno bene Non proprio. Ecco perché alcune aiutano davvero l’intestino più di altre x.com

POTRESTI AVERE UNA "FARMACIA" A COSTO ZERO SUL BALCONE! Sgonfia l'intestino e sconfigge l'insonnia, ecco come possiamo assumerla - facebook.com facebook