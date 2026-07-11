Enock a Dubai ritrova il fratello Mario Balotelli | Un sogno fin da quando eravamo piccoli
Enock si è ricongiunto con il fratello Mario Balotelli a Dubai. Dopo aver giocato in Serie D con diverse squadre italiane, si è trasferito all'Al Ittifaq. Enock ha dichiarato che era il momento giusto per giocare insieme. La riunione tra i due fratelli è avvenuta recentemente in Medio Oriente.
Dopo le esperienze in Serie D con Ospitaletto, Vado e Desenzano, anche Enock all'Al Ittifaq: "Arrivato il momento giusto per giocare insieme". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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L'Al Ittifaq unisce i fratelli Balotelli: per la prima volta Enock e Mario giocano insiemeEnock Barwuah si unirà a suo fratello Mario Balotelli nella squadra di calcio Al Ittifaq negli Emirati Arabi Uniti.
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Enock e Mario Balotelli finalmente insieme all'Al-Ittifaq, entrano nella galleria dei fratelli-compagni di squadraMario ed Enock Balotelli saranno compagni di squadra negli Emirati Arabi con la maglla dell'Al-Ittifaq: per la prima volta nella stessa squadra ... sport.virgilio.it
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