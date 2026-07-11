Enock a Dubai ritrova il fratello Mario Balotelli | Un sogno fin da quando eravamo piccoli

Da sportmediaset.mediaset.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Enock si è ricongiunto con il fratello Mario Balotelli a Dubai. Dopo aver giocato in Serie D con diverse squadre italiane, si è trasferito all'Al Ittifaq. Enock ha dichiarato che era il momento giusto per giocare insieme. La riunione tra i due fratelli è avvenuta recentemente in Medio Oriente.

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Dopo le esperienze in Serie D con Ospitaletto, Vado e Desenzano, anche Enock all'Al Ittifaq: "Arrivato il momento giusto per giocare insieme". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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L'Al Ittifaq unisce i fratelli Balotelli: per la prima volta Enock e Mario giocano insiemeEnock Barwuah si unirà a suo fratello Mario Balotelli nella squadra di calcio Al Ittifaq negli Emirati Arabi Uniti.

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