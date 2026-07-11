Enock a Dubai ritrova il fratello Mario Balotelli | Un sogno fin da quando eravamo piccoli

Notizia in breve

Enock si è ricongiunto con il fratello Mario Balotelli a Dubai. Dopo aver giocato in Serie D con diverse squadre italiane, si è trasferito all'Al Ittifaq. Enock ha dichiarato che era il momento giusto per giocare insieme. La riunione tra i due fratelli è avvenuta recentemente in Medio Oriente.