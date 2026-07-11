La nuova vita di Balotelli | A Dubai si sta bene e ora arriva anche Enock

Notizia in breve

Balotelli ha annunciato di aver iniziato la sua seconda stagione con l'Al Ittifaq a Dubai. Ha detto che si trova bene nella città e ha aggiunto che ora si è unito anche suo fratello, che si trova con lui al parco. L’attaccante ha commentato che il progetto con la squadra è positivo e ha confermato la presenza del familiare.