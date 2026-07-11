La nuova vita di Balotelli | A Dubai si sta bene e ora arriva anche Enock
Balotelli ha annunciato di aver iniziato la sua seconda stagione con l'Al Ittifaq a Dubai. Ha detto che si trova bene nella città e ha aggiunto che ora si è unito anche suo fratello, che si trova con lui al parco. L’attaccante ha commentato che il progetto con la squadra è positivo e ha confermato la presenza del familiare.
Il 35enne pronto alla seconda stagione con l'Al Ittifaq: "Un bel progetto, con mio fratello insieme solo al parchetto". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Mario Balotelli svela la nuova fidanzata: chi è davvero Angelica Moccia
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Enock Barwuah raggiunge Balotelli: i fratelli di nuovo insieme all’Al?IttifaqEnock Barwuah si è unito a Balotelli nell’Al Ittifaq, riunendo di nuovo i due fratelli in campo.
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