La nuova vita di Balotelli | A Dubai si sta bene e ora arriva anche Enock

Da sportmediaset.mediaset.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Balotelli ha annunciato di aver iniziato la sua seconda stagione con l'Al Ittifaq a Dubai. Ha detto che si trova bene nella città e ha aggiunto che ora si è unito anche suo fratello, che si trova con lui al parco. L’attaccante ha commentato che il progetto con la squadra è positivo e ha confermato la presenza del familiare.

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Il 35enne pronto alla seconda stagione con l'Al Ittifaq: "Un bel progetto, con mio fratello insieme solo al parchetto". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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