Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 11 Luglio 2026, un valore di 0,144 €kWh (144,11 €MWh). Si tratta di una lieve diminuzione del 2,9% rispetto al valore di ieri, confermando una fase di volatilità ma su livelli ancora elevati rispetto alle medie del mese precedente. Negli ultimi 7 giorni, il prezzo medio si è attestato a 0,140 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni è stata di 0,134 €kWh. Il valore odierno risulta quindi superiore sia alla media settimanale (+3,2%) che a quella mensile (+7,3%). Per chi opera nel mercato libero, questi dati rappresentano il riferimento principale per la formazione delle offerte a prezzo variabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in lieve calo: PUN oggi a 0,144 €/kWh – 11 Luglio 2026

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