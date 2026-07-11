Energia elettrica in lieve calo | PUN oggi a 0,144 € kWh – 11 Luglio 2026
Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica in Italia si attesta oggi a 0,144 euro per kilowattora, con una lieve diminuzione rispetto alle precedenti quotazioni. La cifra, comunicata il 11 luglio 2026, rappresenta il prezzo base all’ingrosso nel mercato libero.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 11 Luglio 2026, un valore di 0,144 €kWh (144,11 €MWh). Si tratta di una lieve diminuzione del 2,9% rispetto al valore di ieri, confermando una fase di volatilità ma su livelli ancora elevati rispetto alle medie del mese precedente. Negli ultimi 7 giorni, il prezzo medio si è attestato a 0,140 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni è stata di 0,134 €kWh. Il valore odierno risulta quindi superiore sia alla media settimanale (+3,2%) che a quella mensile (+7,3%). Per chi opera nel mercato libero, questi dati rappresentano il riferimento principale per la formazione delle offerte a prezzo variabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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