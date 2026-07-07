Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica, registra oggi, 7 Luglio 2026, un valore di 0,142 €kWh (142,36 €MWh). Si tratta di una lieve diminuzione dell’1,2% rispetto a ieri, ma il prezzo resta superiore sia alla media degli ultimi 7 giorni (0,132 €kWh) che a quella degli ultimi 30 giorni (0,133 €kWh), segnando rispettivamente un +8,3% e un +6,8%. Nel mercato libero, il costo dell’energia elettrica segue l’andamento del PUN, con oscillazioni che possono incidere sensibilmente sulla bolletta delle famiglie e delle imprese. Il valore odierno, pur in calo rispetto a ieri, si mantiene su livelli elevati rispetto alle medie recenti, ma non è vicino ai massimi del mese (0,163 €kWh) né ai minimi (0,091 €kWh). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in lieve calo: PUN oggi a 0,142 €/kWh – 7 Luglio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Measuring Inverter Surge Capacity with an Oscilloscope (Real Test Setup)

Notizie e thread social correlati

Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,142 €/kWh – 2 Luglio 2026Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero in Italia si attesta oggi a 0,142 euro per chilowattora, pari a 142,10 euro per megawattora.

Energia elettrica in lieve calo: PUN oggi a 0,132 €/kWh – 3 Giugno 2026Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero si attesta oggi a 0,132 euro per kilowattora, ovvero 132,37 euro per megawattora.

Argomenti più discussi: Guasto alla rete elettrica in zona Parco Elena, tecnici al lavoro per il ripristino; Arera propone le tariffe zonali al posto del PUN: cosa cambierà?; ARERA: nel 2025 bonus sociali a oltre 4,3 milioni di famiglie, ma le bollette italiane restano tra le più alte d’Europa; Quanta energia si consuma con questo caldo.

Oggi le aziende #BigTech non si limitano più ad acquistare energia elettrica, ma stanno cominciando a produrla loro stesse, rivolgendosi spesso all’ #energianucleare. @emilio_cozzi e Giampaolo Musumeci ne parlano a La geopolitica dello spazio: shorturl. x.com

Prezzi energia elettrica 2025: il PUN in aumento e il divario con l’EuropaPrezzi elettrici in aumento nel 2025: l’Italia resta sopra la media UE tra gas, PUN alto e imprese penalizzate dai costi energia. trend-online.com