Energia elettrica in lieve calo | PUN oggi a 0,142 € kWh – 7 Luglio 2026
Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica nel mercato libero si attesta oggi a 0,142 euro per kilowattora, pari a 142,36 euro per megawattora. Rispetto alle precedenti rilevazioni, si osserva una lieve diminuzione nel costo dell’energia.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica, registra oggi, 7 Luglio 2026, un valore di 0,142 €kWh (142,36 €MWh). Si tratta di una lieve diminuzione dell’1,2% rispetto a ieri, ma il prezzo resta superiore sia alla media degli ultimi 7 giorni (0,132 €kWh) che a quella degli ultimi 30 giorni (0,133 €kWh), segnando rispettivamente un +8,3% e un +6,8%. Nel mercato libero, il costo dell’energia elettrica segue l’andamento del PUN, con oscillazioni che possono incidere sensibilmente sulla bolletta delle famiglie e delle imprese. Il valore odierno, pur in calo rispetto a ieri, si mantiene su livelli elevati rispetto alle medie recenti, ma non è vicino ai massimi del mese (0,163 €kWh) né ai minimi (0,091 €kWh). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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Oggi le aziende #BigTech non si limitano più ad acquistare energia elettrica, ma stanno cominciando a produrla loro stesse, rivolgendosi spesso all’ #energianucleare. @emilio_cozzi e Giampaolo Musumeci ne parlano a La geopolitica dello spazio: shorturl. x.com
Avviso di interruzione energia elettrica previsto per martedì 07 luglio dalle 8.00 alle 14.00 In allegato l'elenco delle vie interessate https://www.comune.stezzano.bg.it/it/news/interruzione-servizio-energia-elettrica-giovedi-25-06-2026 facebook
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