Energia elettrica in lieve calo | PUN oggi a 0,132 € kWh – 3 Giugno 2026
Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero si attesta oggi a 0,132 euro per kilowattora, ovvero 132,37 euro per megawattora. Il valore rappresenta un lieve calo rispetto alle precedenti rilevazioni e si riferisce al Prezzo Unico Nazionale (PUN), il prezzo base dell’energia all’ingrosso in Italia. La data di riferimento è il 3 giugno 2026.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base dell’energia elettrica all’ingrosso in Italia, registra oggi, 3 Giugno 2026, un valore di 0,132 €kWh (132,37 €MWh). Si tratta di un calo del 3% rispetto al giorno precedente, ma il prezzo resta superiore sia alla media degli ultimi 7 giorni (0,125 €kWh) sia a quella degli ultimi 30 giorni (0,122 €kWh), segnalando una fase di prezzi sostenuti rispetto al recente passato. Nel mercato libero, il PUN rappresenta la base di riferimento per le offerte delle compagnie energetiche, a cui vanno aggiunti costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e IVA. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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