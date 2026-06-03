Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero si attesta oggi a 0,132 euro per kilowattora, ovvero 132,37 euro per megawattora. Il valore rappresenta un lieve calo rispetto alle precedenti rilevazioni e si riferisce al Prezzo Unico Nazionale (PUN), il prezzo base dell’energia all’ingrosso in Italia. La data di riferimento è il 3 giugno 2026.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base dell’energia elettrica all’ingrosso in Italia, registra oggi, 3 Giugno 2026, un valore di 0,132 €kWh (132,37 €MWh). Si tratta di un calo del 3% rispetto al giorno precedente, ma il prezzo resta superiore sia alla media degli ultimi 7 giorni (0,125 €kWh) sia a quella degli ultimi 30 giorni (0,122 €kWh), segnalando una fase di prezzi sostenuti rispetto al recente passato. Nel mercato libero, il PUN rappresenta la base di riferimento per le offerte delle compagnie energetiche, a cui vanno aggiunti costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e IVA. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in lieve calo: PUN oggi a 0,132 €/kWh – 3 Giugno 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bye Bye Diesel MG's Fully Electric Ute (Pick Up Truck) Revealed with 325kw!

Notizie e thread social correlati

Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,123 €/kWh – 9 Aprile 2026Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero italiano si attesta oggi a 0,123 euro per kilowattora, pari a circa 122,68 euro per megawattora.

Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,136 €/kWh – 7 Maggio 2026Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero si attesta oggi, 7 maggio 2026, a 0,136 euro per kilowattora, pari a 136,4 euro per megawattora.

Temi più discussi: Avviso interruzione energia elettrica per il 3 giugno 2026; Renovis punta a produrre calore da energia elettrica gestita nel tempo; Energia elettrica: come orientarsi tra le offerte; Circolare ADM 13/2026: Novità accise energia elettrica.

Garantire agli europei energia pulita a prezzi accessibili è diventato una vera e propria corsa a ostacoli, a causa della rete elettrica congestionata del continente. x.com

Terna: ad aprile domanda elettrica in lieve calo, rinnovabili al 48%Il fabbisogno di energia elettrica in Italia si attesta in aprile a 23,4 miliardi di kWh, in lieve calo dell’1,1% rispetto allo stesso mese del 2024. Lo rileva Terna puntualizzando che questo dato, ... repubblica.it

Consumo energia elettrica Italia: l’andamento degli ultimi anniSenza energia elettrica oggi sarebbe impossibile vivere e lavorare. Ma a quanto ammonta, esattamente, il consumo energia elettrica Italia? Terna, la società che gestisce la rete elettrica di ... quifinanza.it