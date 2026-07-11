Le temperature oltre i 40 gradi continuano a rendere rischiose le attività all’aperto, in particolare nei cantieri e nelle cave. La Fillea Cgil ha richiesto un aumento delle ispezioni per verificare il rispetto delle norme di sicurezza in questi ambienti. La situazione si protrae con condizioni di forte caldo, mettendo a rischio la salute dei lavoratori impegnati in attività all’aperto. La richiesta mira a garantire maggiori controlli e tutela durante le ondate di caldo intenso.

FIRENZE – Ancora giorni di fuoco, con temperature anche superiori a 40 gradi renderanno particolarmente complicate e rischiose le attività lavorative svolte all’aperto a partire dai cantieri e dalle cave. “Come Fillea Cgil Toscana – è il sindacato di categoria che parla – rivolgiamo un appello alle istituzioni competenti, agli organi di vigilanza e alle imprese, affinché sia garantito il rigoroso rispetto delle linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare e il rispetto dell’ordinanza emessa dalla Regione Toscana, in assenza purtroppo di una legge nazionale che definisca regole chiare e uniformi per la gestione del rischio da calore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Emergenza caldo in cantieri e cave, Fillea Cgil chiede più ispezioni

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