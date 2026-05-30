Fillea Cgil chiede più ispettori | Non pensavo a Siena fosse possibile
La Fillea Cgil chiede più ispettori, dopo aver scoperto possibili casi di sfruttamento del lavoro nel settore edile senese. L’organizzazione esprime sorpresa, sottolineando che tali pratiche, ritenute fino a poco tempo fa improbabili nella zona, potrebbero essere presenti. La richiesta arriva in seguito a segnalazioni di irregolarità che indicano un possibile allargamento di pratiche di sfruttamento lavorativo nel territorio.
Dallo stupore alla preoccupazione per un sistema che, se confermato, mostrerebbe anche nel territorio senese forme di sfruttamento del lavoro considerate fino a poco tempo fa lontane dalla realtà locale dell’edilizia. Per la Fillea Cgil di Siena quanto emerso dall’inchiesta ‘Fantasmi’ rappresenta anche il riflesso di una crisi economica e occupazionale. "Siamo sorpresi da quello che è successo, un fatto ignobile - commenta Simone Mannucci, segretario generale Fillea Cgil Siena -. Anche se la situazione senese di crisi che stiamo attraversando in quest’ultimo periodo si presta purtroppo anche a queste cose. Quando le persone non hanno lavoro rischiano di essere sfruttate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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