Dallo stupore alla preoccupazione per un sistema che, se confermato, mostrerebbe anche nel territorio senese forme di sfruttamento del lavoro considerate fino a poco tempo fa lontane dalla realtà locale dell’edilizia. Per la Fillea Cgil di Siena quanto emerso dall’inchiesta ‘Fantasmi’ rappresenta anche il riflesso di una crisi economica e occupazionale. "Siamo sorpresi da quello che è successo, un fatto ignobile - commenta Simone Mannucci, segretario generale Fillea Cgil Siena -. Anche se la situazione senese di crisi che stiamo attraversando in quest’ultimo periodo si presta purtroppo anche a queste cose. Quando le persone non hanno lavoro rischiano di essere sfruttate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fillea Cgil chiede più ispettori: "Non pensavo a Siena fosse possibile"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vita da commissario: le parole di Costanza frequentatrice della Scuola superiore di Polizia

Notizie e thread social correlati

Scandicci, ispettori del lavoro aggrediti in cantiere. La Fillea Cgil: “Fermiamo l’illegalità, serve un tavolo in Prefettura”In un cantiere a Scandicci, ispettori del lavoro sono stati aggrediti durante un controllo delle normative lavorative.

Costruzioni, Fillea Cgil: "In Campania segnali di rallentamento"Il settore delle costruzioni in Campania sta registrando i primi segnali di rallentamento dopo un lungo periodo di crescita sostenuta negli ultimi...

Temi più discussi: Aggressione a ispettori del lavoro a Scandicci, Fillea chiede tavolo prefettizio; Fillea Cgil chiede più ispettori: Non pensavo a Siena fosse possibile; Caldo estremo e lavoro in Lombardia: chiediamo ordinanza caldo; Caldo, Cgil Lombardia alla Regione: Subito l’ordinanza per fermare le attività nelle ore a rischio.

Aggrediti ispettori del lavoro, Fillea Cgil Firenze: Attacco alla legalitàVenerdì a Scandicci un gruppo di ispettori del lavoro è stato aggredito mentre svolgeva un controllo in un cantiere edile. Un atto grave, vile, che ... gonews.it

Alcamo esclusa dai fondi regionali aree artigianli, Cgil e Fillea Cgil: Grave perdita per lo sviluppoTp24 - Alcamo esclusa dai fondi regionali aree artigianli, Cgil e Fillea Cgil: Grave perdita per lo sviluppo ... tp24.it