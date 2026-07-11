Emergenza caldo dai cannoni spara acqua ai cold-spot | così l’Italia prova a difendersi

Notizia in breve

Il fiume Po fornisce ancora acqua solo per dieci giorni di irrigazione, mentre l’Italia affronta un’estate segnata da emergenza caldo, siccità e incendi. Per combattere l’ondata di calore, vengono utilizzati cannoni d'acqua e cold-spot. Nel weekend si prevede un temporale di instabilità, ma le temperature torneranno a salire, con la Sardegna che registra oltre 40 gradi. Sono in aumento i ricoveri sanitari legati alle condizioni climatiche.