Emergenza caldo dai cannoni spara acqua ai cold-spot | così l’Italia prova a difendersi
Il fiume Po fornisce ancora acqua solo per dieci giorni di irrigazione, mentre l’Italia affronta un’estate segnata da emergenza caldo, siccità e incendi. Per combattere l’ondata di calore, vengono utilizzati cannoni d'acqua e cold-spot. Nel weekend si prevede un temporale di instabilità, ma le temperature torneranno a salire, con la Sardegna che registra oltre 40 gradi. Sono in aumento i ricoveri sanitari legati alle condizioni climatiche.
È allarme per i ricoveri sanitari, siccità e incendi. Allerta per l'acqua: il Po garantisce ancora solo 10 giorni per l'irrigazione. Weekend di instabilità, poi temperature di nuovo in aumento: in Sardegna oltre 40 gradi. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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