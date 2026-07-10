Emergenza caldo | la Regione vara i Cold Spot per scaricare la pressione dai Pronto soccorso

Notizia in breve

La Regione ha attivato i Cold Spot per alleviare la pressione sui Pronto soccorso, in risposta all'aumento dei ricoveri legati all’emergenza caldo. Le strutture temporanee sono state allestite per fornire assistenza immediata ai pazienti con malanni legati alle alte temperature. L’obiettivo è ridurre gli accessi ai reparti ospedalieri e gestire meglio l’afflusso di persone. Le aree di cure rapide sono operative in diverse zone della regione, con personale dedicato e servizi di primo intervento.