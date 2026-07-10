Emergenza caldo | la Regione vara i Cold Spot per scaricare la pressione dai Pronto soccorso
La Regione ha attivato i Cold Spot per alleviare la pressione sui Pronto soccorso, in risposta all'aumento dei ricoveri legati all’emergenza caldo. Le strutture temporanee sono state allestite per fornire assistenza immediata ai pazienti con malanni legati alle alte temperature. L’obiettivo è ridurre gli accessi ai reparti ospedalieri e gestire meglio l’afflusso di persone. Le aree di cure rapide sono operative in diverse zone della regione, con personale dedicato e servizi di primo intervento.
Milano, 10 luglio 2026 – Un doppio obiettivo: intervenire con puntualità nell’assistenza di pazienti alle prese con malanni da emergenza caldo e “scaricare” i Pronto soccorso, sotto pressione in questi giorni di temperature equatoriali con un deciso aumento negli accessi. La Regione Lombardia vara i “Cold Spot", spazi assistenziali sul territorio che contribuiranno a intercettare i casi meno complessi legati alle alte temperature e ridurre gli accessi impropri ai Pronto soccorso. Obiettivo: garantire risposte su misura per le esigenze dei cittadini provati dall'afa e tenere sotto controllo i picchi di Sos che mettono sotto stress gli ospedali durante le ondate di calore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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