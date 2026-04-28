L'ex manager di Vittorio Sgarbi Sauro Moretti | È andata via la sua voglia di trasgredire vivere

L'ex manager di Vittorio Sgarbi, Sauro Moretti, ha dichiarato che l'ex sindaco non mostra più la voglia di trasgredire e vivere che aveva in passato. Le sue condizioni di salute sono ora sconosciute. La figlia di Sgarbi ha invece criticato il comportamento della compagna del padre, Sabrina Colle. La situazione attuale del noto personaggio pubblico è segnata da tensioni familiari e incertezza sulla sua salute.

Le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi sono ormai un'incognita. A parlarne è l'ex manager Sauro Moretti, che ha sottolineato come l'uomo da lui conosciuto non ci sia più e la figlia Evelina, che ha contestato il comportamento della compagna di suo padre, Sabrina Colle.🔗 Leggi su Fanpage.it

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