L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è sposata con l’uomo con cui convive da circa sei anni. Le immagini delle nozze sono state pubblicate sui social, dopo che lei aveva mostrato con entusiasmo l’anello ricevuto durante una proposta di matrimonio romantica. La cerimonia si è svolta in modo intimo e celebrato con affetto. La coppia ha condiviso i momenti più significativi dell’evento sui propri profili online.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha coronato il suo sogno d’amore sposando l’uomo con cui condivide la vita da circa sei anni. Le immagini delle nozze sono apparse sui social, dove la protagonista aveva già mostrato con entusiasmo l’anello ricevuto durante una romantica proposta di matrimonio. Un lieto fine arrivato dopo un percorso sentimentale particolarmente discusso, nato lontano dalle telecamere ma accompagnato da polemiche e tensioni familiari. La relazione, infatti, ebbe inizio in circostanze insolite: prima di diventare una coppia, i due erano stati legati da un rapporto di parentela acquisita. Lei aveva partecipato al dating show di Maria De Filippi, diventando la scelta di un tronista, mentre il suo attuale marito era fidanzato con la sorella dell’ex compagno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Mi fai venire voglia di vivere”. Matrimonio romanticissimo per i due ex UeD: la loro storia aveva fatto parlare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

4 años de matrimonio sin sexo:CEOofrece noche como compensación de divorcio;ella se va,se arrepiente

Notizie e thread social correlati

L’abbraccio tra Bezzecchi e Antonelli, i “due italiani sul tetto del mondo”: “Fai paura, fai paura, mi fai gasare troppo”Durante il Gran Premio d’Italia di MotoGP, il pilota italiano Bezzecchi ha conquistato la vittoria, mentre il collega Antonelli gli si è avvicinato...

Leggi anche: Lotito torna a parlare: “La Lazio non è in vendita. Quello che ho fatto per il calcio non l’ha fatto nessuno nella storia. Ho fatto una lettera per…”

Temi più discussi: Aurora Ramazzotti scrive e canta 4 canzoni, il regalo di matrimonio per Goffredo Cerza - Video; Aurora Ramazzotti ha sposato Goffredo Cerza: come regalo di matrimonio quattro canzoni d'amore. E un concerto live; Il sì di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Abito, musica, le dediche di papà Eros e mamma Michelle; Eros Ramazzotti accompagna Aurora all'altare: il discorso di mamma Michelle tra affetto e aneddoti.

#AuroraRamazzotti incide 4 canzoni d'amore che raccontano la sua storia con Goffredo: Mi sproni e mi fai venire voglia di scrivere.... L'annuncio al suo matrimonio! #goffredocerza #cantante x.com

Aurora Ramazzotti e il regalo a sorpresa durante il matrimonio: Ho scritto quattro canzoni sulla nostra storiaTra gli abiti eleganti, gli applausi degli invitati e l'atmosfera da favola del ricevimento in Sicilia, il momento più intenso del matrimonio tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ... ilmattino.it

Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: colpo di scena, parole di Michelle-ErosProprio ieri c’è stato il matrimonio tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza nella splendida cornice del Castello Xirumi Serravalle a Lentini. E la sposa ha sorpreso il neo-marito quando gli ha ... lanostratv.it