Un nuovo capo di abbigliamento sta conquistando le preferenze per la sua versatilità tra ufficio e tempo libero. Si tratta di un indumento che unisce un aspetto raffinato a una sensazione di freschezza, ideale per affrontare le alte temperature di luglio. È stato identificato come il capo più indossato in questa stagione, grazie alla sua capacità di combinare eleganza e comodità. La tendenza si sta diffondendo rapidamente tra chi cerca stile e praticità senza compromessi.

C’è un pezzo del guardaroba che più di ogni altro corre in nostro aiuto quando si tratta di dover affrontare il caldo di luglio senza rinunciare all’ eleganza. E stiamo parlando del gilet bianco da donna, ovvero l’alternativa estiva al blazer che corre in nostro aiuto quando si tratta di mettere insieme un look pratico e chic. La canicola di queste settimane ci fa venire voglia di indossare soltanto dei vestiti leggerissimi. Ma per chi non è ancora al mare e ha bisogno di trovare un outfit funzionale per l’ufficio o per il tempo libero in città, il gilet bianco è un alleato ideale. E la conferma arriva dandosi un’occhiata intorno. In giro se ne vedono tantissimi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Elegante come una giacca ma fresco come un top, diventa il capo numero 1 da sfoggiare in ufficio e nel tempo libero

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