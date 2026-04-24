Disney ha compiuto il prodigio: dopo ben vent'anni ricreare la medesima chimica magica fra i quattro grandi attori americani. Non è solo un sequel: è un film complesso e strutturato dall'ottima ritmica che sta in piedi da solo. Un film per tutti, anche per chi non conosce o non ama la moda. Qual'è il cuore vero del film dopotutto, sia il primo che il secondo? Il grande Sogno; l'America quale Mito dove tutti possono realizzare il loro futuro con successo e creatività. Basta essere un po' visionari, disciplinati e anche appassionati. Un film quindi che rilancia con grazia ed eleganza non solo il mondo della moda e del lusso quale irradiazione luminosa e trionfale ma la stessa America quale Mito futurista e pragmatista.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Il diavolo veste Prada 2": dopo vent'anni un sequel perfetto: fresco, elegante, brillante. New York e Milano protagoniste

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