Le strade di Monte Carlo sono state teatro di un evento che ha attirato l’attenzione di molti, con i classici bolidi d’epoca che hanno sfilato lungo il percorso. Tuttavia, al fianco delle auto d’epoca, una famiglia è riuscita a catturare l’attenzione per il suo stile elegante e curato, mostrando un volto diverso da quello del pubblico presente. La mamma, in particolare, si è distinta per la sua attenzione e dedizione quando si è trattato di proteggere i figli durante la manifestazione.

L e strade di Monte Carlo hanno vibrato ancora una volta per il Gran Premio Storico, ma quest’anno i bolidi d’epoca hanno dovuto dividere la scena con una famiglia che sembra uscita da un editoriale di moda. Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo hanno infatti visitato il paddock e il box della Ferrari, unendo glamour e passione per i motori. Insieme a loro i figli Stefano e Francesco, impeccabili nei loro blazer blu navy, piccoli eredi di uno stile che a Monaco è di casa da generazioni. Lo stile di Beatrice Borromeo. guarda le foto Beatrice Borromeo, mamma premurosa ai box con Stefano e Francesco. All’interno del box Ferrari, l’atmosfera si è fatta più intima.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Elegante, impeccabile, bellissima. Ma quando c'è da proteggere i suoi figli, è una mamma attentissima

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