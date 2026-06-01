Le temperature estive 2026 hanno raggiunto record in tutta Italia, con valori molto elevati rispetto alla media. La colonna sonora di molte notizie si è concentrata su El Niño, ritenuto il principale responsabile di questo caldo intenso. Tuttavia, le analisi scientifiche indicano che l’aumento delle temperature non può essere attribuito esclusivamente a questa fenomeno climatico, che ha effetti più limitati nel breve termine.

L’informazione sulle temperature estive 2026 si è focalizzata a lungo sul tema di El Niño. Viene infatti considerato il responsabile dell’aumento della temperatura, anche di breve periodo, in Europa. Si parla di probabilità del fenomeno, tra El Niño e super El Niño. Nonostante le previsioni del servizio europeo Copernicus, della Noaa e della Columbia University, si continua a parlare di “probabile” e non di una conferma del fenomeno. Cos’è El Niño. El Niño di cui tanto si sente parlare è un fenomeno che fa aumentare la temperatura superficiale delle acque tropicali dell’Oceano Pacifico. Si tratta quindi di qualcosa di molto localizzato e che deve il suo nome ai pescatori peruviani che notarono per primi il fenomeno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Estate 2026, caldo record in tutt’Italia: perché El Niño non è la vera causa

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Ondata di caldo record in Italia e Europa

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