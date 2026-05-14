Una modella ha fatto incidere una piccola piastrina d'oro e diamanti con le iniziali del proprio nome e di un attore, separate da un cuore. La piastrina è stata mostrata pubblicamente sui social, evidenziando il suo significato personale. L'oggetto prezioso è stato indossato in diverse occasioni, attirando l'attenzione sui dettagli di gioielleria scelti dalla modella. La decorazione richiama il legame tra i due personaggi pubblici.

È la stessa super modella a mostrarlo con una storia sul suo profilo Instagram in cui esibisce i suoi nuovi preziosi realizzati da Sheryl Berkoff Lowe, fondatrice dell'omonimo brand con sede a Montecito in California. Tra i preziosi al collo di Gigi Hadid spicca subito una collana in oro 14 carati con opale etiope dal valore di più di 2mila euro, ribattezzata - non a caso - Gigi Knotted Necklace. Ad accompagnarla, una sottile catena d'oro con una piastrina con incise le lettere G e B, intervallate da un cuore: un chiaro riferimento alle iniziali di Gigi Hadid e Bradley Cooper. Nello scatto condiviso, la modella ha inoltre ringraziato il brand di gioielli, che ha successivamente ricondiviso un'immagine più dettagliata dello scintillante gioiello.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gigi Hadid incornicia tra oro e diamanti il suo amore per Bradley Cooper

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Gigi Hadid So Much In Love With Bradley Cooper

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