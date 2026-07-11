Edoardo brilla al ’Latinus Ludus’

Da ilrestodelcarlino.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Edoardo Masini ha vinto una competizione al Latinus Ludus, portando a casa il primo posto. La premiazione si è svolta nel centro culturale cittadino, con molti studenti e insegnanti presenti. La vittoria è stata annunciata durante l’evento, con applausi per il giovane partecipante. La scuola di appartenenza ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli della gara o sulla data dell’evento.

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Il Comune di Pesaro accoglie e celebra un nuovo risultato che porta alto il nome della comunità scolastica: Edoardo Masini (nella foto con i genitori, Biancani e Camilla Murgia), 15enne pesarese studente della 1^C del liceo scientifico "Guglielmo Marconi", ha conquistato il primo posto nella sezione E della XXVI edizione del "Latinus Ludus Mondaino", gara nazionale di latino e greco che ogni anno riunisce studenti delle scuole superiori provenienti da tutta Italia. A riceverlo in Municipio, il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Politiche educative e giovanili Camilla Murgia. "Felici di accogliere Edoardo – dichiarano – per un risultato che rappresenta un motivo di orgoglio non solo per la sua scuola, ma per l’intera comunità pesarese, in particolare studentesca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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