Latinus ludus di Mondaino | il Signorelli di nuovo sul podio
Nel 2025, un partecipante ha conquistato i primi tre posti nella categoria di traduzione dal latino durante la competizione “Latinus ludus” a Mondaino. Quest’anno, un altro concorrente si è aggiudicato nuovamente il podio, portando a termine la prova con successo. La gara si è svolta il 10 luglio 2026, coinvolgendo studenti che hanno affrontato testi di lingua e cultura classica. La competizione si svolge annualmente e vede la partecipazione di giovani provenienti da diverse scuole.
Arezzo, 10 luglio 2026 – Quando le lingue classiche “spaccano”. Dopo aver conquistato l’intero podio, nel 2025, per la traduzione dal latino, quest’anno c’è stato un nuovo riconoscimento per il Liceo Classico Luca Signorelli di Cortona al “Latinus Ludus” di Mondaino, il certamen dedicato all'abate Don Sebastiano Sanchini, precettore del giovane Leopardi. Lo studente della classe VA, L orenzo Bonanni, già primo classificato lo scorso anno nella traduzione dal latino, si è classificato al secondo posto nazionale nella prova di traduzione dal greco, con un passo di Lisia, di difficoltà medio-alta, che richiedeva una solida padronanza della lingua e una sofisticata capacità di cogliere le sfumature argomentative peculiari dell'oratoria attica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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