Latinus ludus di Mondaino | il Signorelli di nuovo sul podio

Notizia in breve

Nel 2025, un partecipante ha conquistato i primi tre posti nella categoria di traduzione dal latino durante la competizione “Latinus ludus” a Mondaino. Quest’anno, un altro concorrente si è aggiudicato nuovamente il podio, portando a termine la prova con successo. La gara si è svolta il 10 luglio 2026, coinvolgendo studenti che hanno affrontato testi di lingua e cultura classica. La competizione si svolge annualmente e vede la partecipazione di giovani provenienti da diverse scuole.