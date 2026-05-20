Ludus – la città che gioca al parco di Tor di Quinto una giornata di gioco circo e arte

Domenica 24 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, il Parco di Tor di Quinto si trasforma in un grande luna park educativo a cielo aperto. "Ludus – la città che gioca" è un evento ludico-pedagogico promosso dal Municipio Roma XV e organizzato da Artinconnessione Nuova, con la direzione artistica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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