Il fronte dell’opposizione all’aumento delle tariffe dei diritti di segreteria per le pratiche edilizie si allarga. Il Collegio dei Geometri ha inviato una lettera alla sindaca Laura Castelletti, a tutti gli esponenti di Giunta e al vicesegretario generale poiché ha ritenuto «ingiustificate» le nuove tariffe riportate e ha richiesto «la riforma in autotutela dei valori». L’iniziativa presa dal presidente Giuseppe Zipponi, «su sollecitazione degli iscritti», verte su quattro argomentazioni. «L’aumento, si legge nella delibera, è dovuta all’evoluzione normativa e procedurale nonché alle modifiche organizzative e al processo di digitalizzazione dell’Ente», ha scritto nella lettera. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Edilizia privata, i geometri scrivono una lettera alla Loggia: «Ripristinate le tariffe precedenti»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sfrattati dal convento di Pantanelli. I religiosi scrivono una lettera al PapaUn decreto di sfratto prevede l’esecuzione entro la fine del mese nei confronti di alcuni religiosi che occupano un convento nel territorio di...

Dopo 63 anni chiude la storica attività e i negozianti scrivono una lettera ai clientiDopo più di sessant’anni di attività, la storica attività commerciale ha chiuso definitivamente le porte.

Argomenti più discussi: La filiera edile al Comune:Tempi troppo lunghi; Rapinese replica alla filiera delle costruzioni: Volete organizzare gli uffici? Candidatevi e vincete le elezioni.

Edilizia privata, i geometri scrivono una lettera alla Loggia: Ripristinate le tariffe precedentiPratiche edilizie costose e una missiva del presidente del Collegio Giuseppe Zipponi per scongiurare le distorsioni ... brescia.corriere.it

Geometri australiani - Quanto ti pagano? reddit

L’Intelligenza Artificiale trasforma l’edilizia: il nuovo corso sul catalogo Geoweb con CFP per geometri10 ore online, 10 CFP e taglio operativo per usare AI, BIM, IoT, Digital Twin, droni e strumenti avanzati nei processi edilizi ... edilportale.com