Dopo 63 anni chiude la storica attività e i negozianti scrivono una lettera ai clienti

Dopo più di sessant’anni di attività, la storica attività commerciale ha chiuso definitivamente le porte. La decisione ha portato alla stesura di una lettera da parte dei negozianti rivolta ai clienti, segnando la fine di un’epoca. La bottega, avviata dai nonni dei titolari, rappresentava non solo un punto vendita, ma anche un luogo di incontri e di storie condivise nel corso degli anni.

Adesso la saracinesca si è abbassata definitivamente. La fine di un’epoca: oltre sessant’anni non solo di commercio, ma anche di storie personali, di amicizie e di un progetto avviato dai nonni Angelo e Leonilde. Un progetto che, adesso, si è concluso.La lettera di ringraziamenti ai clienti I.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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