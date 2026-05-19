Un decreto di sfratto prevede l’esecuzione entro la fine del mese nei confronti di alcuni religiosi che occupano un convento nel territorio di Pantanelli. La disputa riguarda due ordini religiosi che si contendono l’uso dello stesso edificio, situato nel luogo frequentato in passato da san Francesco. Nel frattempo, una lettera indirizzata al Papa Leone è pronta per essere inviata, evidenziando le tensioni tra le parti coinvolte. La vicenda si svolge in un contesto di confronto tra i due gruppi religiosi.

Uno sfratto a cui dare esecuzione entro la fine del mese, uno scontro virulento tra due ordini religiosi all’ombra di un convento sorto nel luogo in cui san Francesco andava a ritirarsi dal mondo e una lettera al Papa Leone pronta a partire. L’inedito braccio di ferro ha come posta il convento francescano di Pantanelli, nel territorio di Baschi che è conteso tra due ordini religiosi: i frati di Assisi che ne sono i proprietari e i dieci giovani religiosi dell’ordine dei Fratelli di Gesù Misericordioso che lì vivono da anni in forza di un contratto di comodato stipulato con i frati di Assisi valido fino al 2030. I Fratelli hanno ricevuto due... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sfrattati dal convento di Pantanelli. I religiosi scrivono una lettera al Papa

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